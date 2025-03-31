المدارس المصرية الدولية IPS، اليوم الفرصة الأخيرة للتقديم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط وخطوات التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية، وعن آخر موعد للتقديم.

المدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025-2026، حتى يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025.

خطوات التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عن خطوات التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية وهي كالتالي:



١- الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

٢- الدخول على لينك التقديم (Register Now) من QR code الخاص بالتقديم.

٣- ملء البيانات المطلوبة.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

لا بد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطى المهارات الآتية:

1-(المظهر الشخصي - - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية - مهارات التفكير).

عقب غلق باب التقديم إلكترونيًا، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط) لذا يرجى كتابته بشكل صحيح، ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولي الأمر:

نموذج التقديم للمستوى الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2025-2026 ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولي الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

قائمة بكافة المستندات المطلوبة والمطلوب إحضارها في الموعد المحدد للمقابلة.

في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.

ولا بد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.

ونوهت الوزارة إلى أن التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل يعد مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضًا صريحًا لالتحاق نجله / كريمته بالمدارس الرسمية الدولية.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تعد نموذجا تعليميا دوليا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

المدارس الرسمية الدولية "IPS"

وسعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصًا منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

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