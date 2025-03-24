الإثنين 24 مارس 2025
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أخبار مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل مطروح

المنطقة الغربية العسكرية
المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار
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نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة.

وجاء ذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق أواصر الترابط مع أبناء المحافظات الحدودية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. 

وتناول اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لتلبية مطالب أبناء محافظة مطروح فى مختلف القطاعات , فضلًا عن عرض أخر المستجدات لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والتى تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

 جهودهم الداعمة للقوات المسلحة

ونقل اللواء حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور. 

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء المحافظات الحدودية للمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم , مشيدًا بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم الداعمة للقوات المسلحة لحماية الحدود الغربية للدولة.

 

من جانبهم أشار الحضور إلى أهمية تلك اللقاءات التى تعزز العلاقة الوطيدة بين أبناء محافطة مطروح وقواتهم المسلحة، معربين عن تقديرهم لجهود المنطقة الغربية العسكرية فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلًا عن دورها فى حماية الإتجاه الإستراتيجى الغربى. 

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