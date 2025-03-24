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أخبار مصر

القاهرة: حملات مكثفة على الأسواق خلال العيد

حملات على الاسواق،
حملات على الاسواق، فيتو

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

 

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وأكد محافظ القاهرة على ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والاسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.
وأضاف د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة مع منسقي المجتمع المدني في جميع أحياء المحافظة وخصوصًا حول المساجد والحدائق والمتنزهات.
وأكد د. صبري زينهم أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة ادارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالادارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوي المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم ( ٢٧٤٢٦٩٩٣- ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧.

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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الطب البيطري اللحوم و الاسماك اللحوم والدواجن سلع مجهولة المصدر مدير مديرية الطب البيطري

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