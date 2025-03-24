فساد في التنشيط السياحي.. تفاصيل إحالة مدير المعارض السابق وموظف بالهيئة للمحاكمة التأديبية.. الاستيلاء على عملات تذكارية لأوبرا عايدة بـ2.7 مليون جنيه.. والجرد السنوي كشف الواقعة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيدًا لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.



الجرد السنوي يكشف الواقعة



وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن ما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من فقد (١٠١٥) عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.



كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد علي رئيس النيابة، بإشراف المستشارة نعمت العُطيفي مديرة النيابة، أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالاستيلاء على (١٠١٥) قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة بـ" أوبرا عايدة " عن طريق تحرير أذونات صرف (وهمية) بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعليًا لتلك الجهات.



مدير مراجعة الهيئة المصرية للتنشيط السياجي: لم أطلب العملات محل التحقيق



واستمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلًا عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعًا بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.

كما ورد للنيابة كتاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.



التجقيقات: المتهمان استوليا علي 1015 عملة فضية



وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على (٨٠) عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على (٩٣٥) عملة من ذات الفئة والصنف.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة إبراهيم الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.



إنشاء دورة مستندية لتدوين هدايا الهيئة



وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة؛ فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بإنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني وتدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة حتى تمام توزيعها.

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