مصرع شاب على يد صديقه في قنا خلال صيدهما الحمام

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بطلقات نارية خاطئة، على يد صديقه في جبال قرية أبومناع شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا، يفيد بمقتل شاب بطلقات نارية في جبال قرية أبومناع شرق التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ز.ر.م، يبلغ من العمر 15 عامًا، بطلقات نارية خرطوش على يد صديقه عن طريق الخطأ، خلال صيدهما الحمام في جبال قرية أبومناع شرق مركز دشنا، والمتهم نقل المجني إلى المستشفى وأبلغ قوات الأمن واعترف بتفاصيل الواقعة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.