الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

خطف الهواتف المحمولة
خطف الهواتف المحمولة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية في منطقة قصر النيل.

 

سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل سرقة الهواتف المحمولة قصر النيل قسم شرطة قصر النيل مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

ضبط عامل سرق شيشة إلكترونية من داخل محل تجاري في المنصورة

الأكثر قراءة

لمحبي الصيف، خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

بالأسماء، السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا

تفاصيل مزاد 9 أبريل لبيع سيارات ملاكي وميكروباص وتكاتك وموتوسيكلات

مفاجأة، كولر يرحب برحيل هذا اللاعب في الميركاتو الصيفي

الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء الصيام (فيديو)

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية