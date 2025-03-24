إخماد حريق نشب داخل مخزن في المقطم

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن بمنطقة المقطم دون وقوع أي إصابات.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مخزن بالمقطم

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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