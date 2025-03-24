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رياضة

أول تعليق من أجيري بعد إنجاز دوري أمم الكونكاكاف

خافيير أجيري
خافيير أجيري

أكد  خافيير أجيري مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم، أن فريقه قدم أداء جيدا في مباراة الفوز على بنما في نهائي دوري أمم الكونكاكاف، في الوقت الذي أبرز فيه أيضا قوة الخصم.

 

وقال أجيري: إن فوز المكسيك لا يعود فقط إلى حماسة وتفاني اللاعبين، لكن أيضًا للأداء الجيد الذي قدموه.

وعن منتخب بنما الذي أقصى في طريقه للنهائي منتخب الولايات المتحدة، الفائز باللقب 3 مرات، قال أجيري "كل احترامي لمنتخب بنما الذي شهد نموًا هائلًا، لديهم فريق قوي ومنظم".


وأضاف أن مدرب بنما "توماس كريستيانسن يقود المجموعة منذ 4 سنوات، والآن هم لا يلعبون المباريات النهائية ليروا كيف ستسير الأمور، بل يلعبوا بهدف تحقيق الفوز".

وحقق منتخب المكسيك بقيادة خافيير أجيري المدير الفني، فوزا مثيرا على بنما 2-1 في نهائي دوري أمم الكونكاكاف، ليتوج  بهذا اللقب لأول مرة في تاريخه. 

ووقع راؤول خيمينيز، على ثنائية المكسيك، بينما سجل أدالبيرتو كاراسكيا هدف بنما الوحيد.

أهداف مباراة المكسيك وبنما

وافتتح خيمينيز التسجيل بالدقيقة الثامنة، لكن في الدقيقة (45+2)، تمكن كاراسكيا من إعادة الأمل للبنميين، وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء.


وفي الشوط الثاني، حصل المكسيك قبل نهاية المباراة على ركلة جزاء حولها خيمينيز إلى هدف بالدقيقة 90+2، ليمنح الفوز للمكسيك.

وبذلك، يتوج منتخب المكسيك بهذا اللقب للمرة الأولى بعدما استحوذ عليه على مدار الثلاث نسخ الماضية منتخب الولايات المتحدة، الذي سقط بنفس النتيجة أمام كندا في مباراة المركز الثالث.

 

جدير بالذكر أن  هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها أجيري مدرب منتخب مصر السابق قيادة المنتخب المكسيكي، حيث سبق وتولى تدريب الفريق في مونديال 2002 حين ودع "التري" البطولة من ثمن النهائي على يد الولايات المتحدة، ومرة أخرى قبل عام تقريبا من مونديال 2010 الذي سقط فيه أمام الأرجنتين في دور ال 16 أيضا.

 

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