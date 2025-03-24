الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة إسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

قالت وسائل إعلام عبرية: إن عملية إطلاق نار وقعت اليوم الإثنين في إسرائيل.

عملية إطلاق نار بمستوطنة إسرائيلية

وبحسب القناة 13، فإن عملية إطلاق النار أسفرت عن عدة إصابات خطيرة بالقرب من مستوطنة "يوكنعام" في شمال إسرائيل.

وأضافت أن منفذ العملية فتح النار في المكان قبل أن يصيب عدد من الإسرائيليين، بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه.

جدير بالذكر أن مواطن إسرائيلي أصيب بيده في عملية إطلاق نار قرب المنطقة الصناعية بمستوطنة ارئيل في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتاح تكفا وسط إسرائيل، ويبدو أن منفذ العملية قناص ووفقا لشهادته الأولية، فإن المهاجم قام بتوجيه أشعة الليزر تجاه عينيه وبعدها أطلق النار عليه.

 

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إسرائيل الشرطة الإسرائيلية الضفة الغربية عملية إطلاق النار شمال اسرائيل مستوطنة إسرائيلية مستوطنة آرئيل

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