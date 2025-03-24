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رياضة

كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية 2025

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

 دوري الأمم الأوروبية، تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعدما أضاف هدفًا مع المنتخب البرتغالي أمس الأحد في شباك منتخب الدنمارك.

وأصبح رونالدو يمتلك 6 أهداف في 8 مباريات خاضها في نسخة 2024 ـ 2025 من دوري الأمم الأوروبية، ليتزعم سباق الهدافين بفارق هدف واحد عن النجم الألماني تيم كلايندينست الذي أحرز بدوره هدفًا في شباك إيطاليا في ربع النهائي.

ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية 

ويتقدم كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 أهداف.

الألماني  تيم كلايندرنست 5 أهداف.

الألماني فيرتز 4 أهداف.

جمال موسيالا 3 أهداف.

ويمتلك كلا من الهولندي دومفريس وجاكبو والفرنسي كولو مواني وجميعهم يملكون 3 أهداف حتى الآن.

 

وانتهت مباراة منتخب البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 5-2 للبرتغال، في المباراة التي جرت على ملعب خوسيه ألفالادي، مساء أمس الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

 

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دوري الأمم الأوروبية جمال موسيالا كريستيانو رونالدو منتخب الدنمارك منتخب البرتغال

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