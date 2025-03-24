أحمد العيسوي يكشف كواليس بدايته من شوارع الشرابية إلى قمة الغناء الشعبي

تحدث المطرب أحمد العيسوي عن صورة نادرة من ذكريات طفولته، مشيرًا إلى أنها لم تُنشر من قبل على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر، مما يجعلها ذكرى خاصة جدًا بالنسبة له وعبّر عن سعادته برؤيتها، حيث أعادته إلى أيام الطفولة الجميلة.

وعند سؤاله عن مرحلة الشباب وما قبل إصدار ألبومه الأول "اتشطروا", أوضح العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه مر برحلة طويلة مليئة بالتحديات فقد أنهى دراسته ثم التحق بالخدمة العسكرية عام 1986، لكن شغفه بالغناء بدأ منذ فترة مبكرة وكان شقيقه الراحل سامور العيسوي، الداعم الأول له، إذ آمن بموهبته بشكل كامل وشجعه على الاستمرار.

وأوضح العيسوي أنه بدأ الغناء كهواية، حيث كان يؤدي الأغاني في فناء المدرسة وفي شوارع الحي، حتى أصبح يشارك في حفلات الأفراح بالمناطق المجاورة وكان لأهل منطقته، الشرابية، دور كبير في دعمه، رغم أنه وُلد في باب الشعرية، ذلك الحي الذي يُعد معقلًا للفن وبعد إنهاء خدمته العسكرية، استمر في المشاركة في الأفراح خلال إجازاته، حتى تمكن من دخول عالم الفن بفضل الدعم الذي تلقاه من شعراء وملحنين بارزين في باب الشعرية.

وشدد على تقديره لكل من ساعده في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن أصله وتربيته هما سر نجاحه.

علاقة العيسوي الأسرية

على الجانب أعرب المطرب أحمد العيسوي عن محبته وامتنانه لزوجته، الفنانة إيناس عز الدين، موجهًا لها تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلادها، قائلا: "كل عام وأنتِ بخير، وأتمنى لكِ ولعائلتنا السعادة والصحة دائمًا."

وانتقل للحديث عن ابنته نغم أحمد العيسوي، معبرًا عن فخره بها، قائلًا: "نغم هي دكتورتي وحبي الكبير، ابنتي الغالية التي أعتز بها كثيرًا."



وأشار إلى صورة من عيد ميلاد محمد أحمد العيسوي، واصفًا إياه بأنه "الذرية الصالحة التي أنعم الله بها عليه، متمنيًا له الصحة والعافية."

كما تحدث العيسوي عن ابنته الأخرى ولاء أحمد العيسوي، واصفًا إياها بـ "السفيرة"، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتوفيق في حياتها.

من ناحية آخري، أكد المطرب أحمد العيسوي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على التوازن الذي يحافظ عليه بين حياته الأسرية والمهنية، مشيرًا إلى أنه يفصل تمامًا بين شخصيته كأب داخل المنزل وشخصيته كفنان في العمل.

وقال العيسوي: "في البيت، أنا الأب الطبيعي الذي يهتم بأبنائه ويسعى لتلبية احتياجاتهم، أما بمجرد ارتداء ملابس العمل والخروج، فأنا شخص مختلف تمامًا، متفرغ لمهامي الفنية والمهنية."

وعند الحديث عن مواهب أبنائه، أوضح العيسوي أن ابنته نغم ورثت موهبة التمثيل عن والدتها، بينما يُعرف ابنه محمد بحبه الكبير لكرة القدم، وهو من عشاق النادي الأهلي مثل والده أما ابنته الأخرى، فقد ورثت جينات الغناء منه، لكنه أكد أنها تغني فقط لنفسها ولم تنخرط في المجال الفني.

وبشأن دخول أبنائه الوسط الفني، أوضح العيسوي أنه رفض ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أنه يفضل أن يركز كل منهم على دراسته ومستقبله المهني بعيدًا عن الفن، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.

ذكريات العيسوي وعدوية

وتحدث المطرب أحمد العيسوي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن صورة تجمعه بالفنان الراحل أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنها تعود لعام 1995 عندما كان يغني على المسرح، وشرفه أن يستضيف عدوية ليشاركه الغناء.

وأكد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عدوية لم يكن مجرد فنان، بل كان بمثابة "ناظر مدرسة الفن الشعبي"، وأنه تعلم منه الكثير، إلى جانب تأثره بكبار الفنانين مثل حسن الأسمر، الذين كان لهم دور كبير في تشكيل شخصيته الفنية.

وعند الحديث عن الاختلاف بين جيل العمالقة والموسيقى الحديثة، أوضح العيسوي أن الفن تغير تمامًا، سواء في أسلوب الغناء أو في نوعية الأعمال المقدمة، مؤكدًا أنه لا يزال محافظًا على أصالة الغناء الشعبي.

كما استذكر نصيحة الفنان الكبير محمد رشدي له عندما التقى به في لجنة الاستماع بنقابة المهن الموسيقية عام 1990، ثم مجددًا خلال لجنة الاستماع بالإذاعة والتلفزيون عام 2004.

وقال العيسوي: إن رشدي وجه له جملة لا تزال ترن في أذنه: "أحمد، لا تقلّد أحدًا، غنِّ بأسلوبك، واصنع لشخصيتك بصمة خاصة في صوتك."

وأوضح العيسوي أن هذه النصيحة كانت مفتاحه لخلق هوية فنية مستقلة، حيث أصبح يغني لكبار الفنانين ولكن بأسلوبه الخاص، مما جعله يتميز بشخصيته الغنائية المتفردة.

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