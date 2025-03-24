مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر وتصفيات كأس العالم

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس عاصمة مصر هي:

كأس الرابطة المصرية

- البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي الساعة 21:30.

- إنبي ضد فاركو الساعة 21:30.

- طلائع الجيش ضد الأهلي الساعة 21:30.

أما مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم في إفريقيا:

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

- ناميبيا ضد غينيا الاستوائية الساعة 15:00.

- جمهورية إفريقيا الوسطى ضد مالي الساعة 18:00.

- ليبيريا ضد ساوتومي وبرينسيب الساعة 18:00.

- غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو الساعة 18:00.

- مدغشقر ضد غانا الساعة 21:00.

- ساحل العاج ضد غامبيا الساعة 21:00.

- تونس ضد مالاوي الساعة 23:00.

- إثيوبيا ضد سيراليون الساعة 23:00.

ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم في أوروبا:

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

- ليتوانيا ضد فنلندا الساعة 19:00.

- بولندا ضد مالطة الساعة 21:45.

- البوسنة والهرسك ضد قبرص الساعة 21:45.

- سان مارينو ضد رومانيا الساعة 21:45.

- ألبانيا ضد أندورا الساعة 21:45.

- إنجلترا ضد لاتفيا الساعة 21:45.

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