مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر وتصفيات كأس العالم
مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس عاصمة مصر هي:
كأس الرابطة المصرية
- البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي الساعة 21:30.
- إنبي ضد فاركو الساعة 21:30.
- طلائع الجيش ضد الأهلي الساعة 21:30.
أما مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم في إفريقيا:
تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
- ناميبيا ضد غينيا الاستوائية الساعة 15:00.
- جمهورية إفريقيا الوسطى ضد مالي الساعة 18:00.
- ليبيريا ضد ساوتومي وبرينسيب الساعة 18:00.
- غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو الساعة 18:00.
- مدغشقر ضد غانا الساعة 21:00.
- ساحل العاج ضد غامبيا الساعة 21:00.
- تونس ضد مالاوي الساعة 23:00.
- إثيوبيا ضد سيراليون الساعة 23:00.
ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم في أوروبا:
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:
- ليتوانيا ضد فنلندا الساعة 19:00.
- بولندا ضد مالطة الساعة 21:45.
- البوسنة والهرسك ضد قبرص الساعة 21:45.
- سان مارينو ضد رومانيا الساعة 21:45.
- ألبانيا ضد أندورا الساعة 21:45.
- إنجلترا ضد لاتفيا الساعة 21:45.
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