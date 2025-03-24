الإثنين 24 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر وتصفيات كأس العالم

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس عاصمة مصر هي:

 

كأس الرابطة المصرية

   - البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي الساعة 21:30.
   - إنبي ضد فاركو الساعة 21:30.
   - طلائع الجيش ضد الأهلي الساعة 21:30.

أما مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم في إفريقيا:

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

   - ناميبيا ضد غينيا الاستوائية الساعة 15:00.
   - جمهورية إفريقيا الوسطى ضد مالي الساعة 18:00.
   - ليبيريا ضد ساوتومي وبرينسيب الساعة 18:00.
   - غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو الساعة 18:00.
   - مدغشقر ضد غانا الساعة 21:00.
   - ساحل العاج ضد غامبيا الساعة 21:00.
   - تونس ضد مالاوي الساعة 23:00.
   - إثيوبيا ضد سيراليون الساعة 23:00.

ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم في أوروبا:

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

   - ليتوانيا ضد فنلندا الساعة 19:00.
   - بولندا ضد مالطة الساعة 21:45.
   - البوسنة والهرسك ضد قبرص الساعة 21:45.
   - سان مارينو ضد رومانيا الساعة 21:45.
   - ألبانيا ضد أندورا الساعة 21:45.
   - إنجلترا ضد لاتفيا الساعة 21:45.

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