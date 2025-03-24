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ثقافة وفنون

طرح البرومو الرسمي لفيلم "الصفا الثانوية بنات" (فيديو)

الصفا الثانوية بنات،
الصفا الثانوية بنات، فيتو

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الدعائي لفيلم “الصفا الثانوية بنات”، تمهيدًا لعرضه بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل.

 

وظهر خلال البرومو الفنان علي ربيع الذي يعمل معلمًا بإحدى المدارس الثانوية للبنات، ويتعرض لمواقف كوميدية من خلاله تعامله مع الطالبات.

 

أبطال الصفا الثانوية بنات 

 ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب علي ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

 

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، والذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

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على ربيع وأوس أوس يبدآن تصوير فيلم "الصفا الثانوية بنات"

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