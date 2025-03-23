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رياضة

أحمد فاروق يسجل هدف بتروجت الثاني في شباك الزمالك بالوقت القاتل

الزمالك وبتروجت
الزمالك وبتروجت

سجل أحمد فاروق هدف بتروجت الثاني في شباك الزمالك، بالدقيقة 90 من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر، لتصبح النتيجة 2-1.

 

مباراة الزمالك وبتروجت 

وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد ما تصدى لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وفي الدقيقة 23 احتسبت حكم المباراة ركلة جزاء لـ بتروجت وبعد العودة لتقنية الفيديو عاد في قراره وألغى ركلة الجزاء.

وسجل توفيق محمد الهدف الأول لـ بتروجت في شباك الزمالك بالدقيقة 57 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى.

فيما تعادل الزمالك بالدقيقة 69 عن طريق ناصر ماهر برأسية متقنة.

تشكيل الزمالك ضد بتروجت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود  – سيف جعفر  - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

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