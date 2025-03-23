خالد البلشي: تحية للصحفيات المصريات المكافحات رفيقات الدرب

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين:"تحية للمرأة، تحية للحياة، تحية إلى المرأة المصرية الجدعة القوية، وإلى الصحفيات المصريات المكافحات.

وأضاف خلال كلمته في حفل لجنة المرأة بالنقابة لتكريم الصحفيات الأمهات المثالية، مساء اليوم الإثنين:" كل عام وأنتن طيبات، كل عام وأنتن الشريكات المثابرات المعافرات، رمز العطاء والصبر والإصرار.. كل عام وأنتن الحياة.

وتابع:" تحية للمرأة الشريكة، لرفيقات الدرب القويات المعافرات اللاتي يقُدن معركة الحياة بجدارة وإصرار وتفانٍ..تحية للصحفيات المصريات اللاتي يكافحن يوميًا من أجل نقل الحقيقة، ويسهمن في بناء وعي مجتمعي حر ومستنير. تحية لكل سيدة تعافر وتكافح من أجل مستقبل أجمل وأفضل لنا جميعًا.

وقال:" في يومها وفي يوم عطائها، نتذكر نضال النساء في مصر من أجل حقوقهن، ونشدد على سعينا المشترك من أجل بيئة عمل آمنة للجميع، بيئة عمل داعمة لحقوق جميع الأطراف دون تمييز إلا على أساس الكفاءة".

واستطرد:"نرفض كافة أشكال التمييز أيا كان مجالها أو مكان ارتكابها، وننحاز لحق المرأة في مساواة كاملة قائمة على الكفاءة والقدرة على الإنجاز والعطاء، ونؤكد في الوقت نفسه التزامنا بالدفاع عن حقوق وحريات جميع المواطنين وفي القلب منهم الصحفيات والصحفيين".

وأردف:" تحية لشراكة متساوية في جميع مجالات الحياة، تحية لكل امرأة مصرية وعربية وتحية خاصة للمرأة الفلسطينية البطلة وصانعة الأبطال وحامية المستقبل، تحية لكل من تسهم في صنع حياة أجمل، ولكل من تحمل رسالة التغيير والتقدم، تحية للمرأة في عيدها.. كل عام وأنتن الحياة.

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