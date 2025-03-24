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رياضة

منتخب البرتغال يسحق الدنمارك 2/5 ويصعد لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

البرتغال، فيتو
البرتغال، فيتو

انتهت مباراة منتخب البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 5-2 للبرتغال، في المباراة التي جرت على ملعب خوسيه ألفالادي، مساء أمس الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان يحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل، وذلك بعد خسارته ذهابًا بهدف دون رد، فيما كان يكفي الدنمارك، التعادل، من أجل العبور للدور التالي.

تشكيل البرتغال ضد الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، فيتينيا.

خط الهجوم: كونسيساو، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

 

تشكيل الدنمارك لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: كريستينسن، أندرسن، فيستيرجارد، دورجو.

خط الوسط: إريكسن، هيولماند، نورجارد.

خط الهجوم: إيزاكسن، هويلوند، ليندستروم.

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