الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، البرتغال يتقدم على الدنمارك بهدف عكسي في الشوط الأول

البرتغال والدنمارك،
البرتغال والدنمارك، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 0/1 للبرتغال، في المباراة التي تجري على ملعب خوسيه ألفالادي، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

سجل يواكيم أندرسون لاعب منتخب الدنمارك هدف البرتغال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وأهدر كريستيانو رونالدو ضربة جزاء في الدقيقة 4 تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك.

ويحتاج البرتغال للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل، وذلك بعد خسارته ذهابا بهدف دون رد، فيما يكفي الدنمارك، التعادل، من أجل العبور للدور التالي.

 

تشكيل البرتغال ضد الدنمارك 

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، فيتينيا.

خط الهجوم: كونسيساو، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

 

تشكيل الدنمارك لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: كريستينسن، أندرسن، فيستيرجارد، دورجو.

خط الوسط: إريكسن، هيولماند، نورجارد.

خط الهجوم: إيزاكسن، هويلوند، ليندستروم.

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