دوري الأمم الأوروبية، البرتغال يتقدم على الدنمارك بهدف عكسي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 0/1 للبرتغال، في المباراة التي تجري على ملعب خوسيه ألفالادي، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

سجل يواكيم أندرسون لاعب منتخب الدنمارك هدف البرتغال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وأهدر كريستيانو رونالدو ضربة جزاء في الدقيقة 4 تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك.

ويحتاج البرتغال للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل، وذلك بعد خسارته ذهابا بهدف دون رد، فيما يكفي الدنمارك، التعادل، من أجل العبور للدور التالي.

تشكيل البرتغال ضد الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، فيتينيا.

خط الهجوم: كونسيساو، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

تشكيل الدنمارك لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: كريستينسن، أندرسن، فيستيرجارد، دورجو.

خط الوسط: إريكسن، هيولماند، نورجارد.

خط الهجوم: إيزاكسن، هويلوند، ليندستروم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.