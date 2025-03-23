الأحد 23 مارس 2025
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سياسة

دعاء النجار: نقابة الصحفيين تحتفل بصاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية عظيمات مصر

احتفالية الأم المثالية
احتفالية الأم المثالية بنقابة الصحفيين، فيتو

نظمت لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، وذلك، بمسرح النقابة في أمسية رمضانية تجمع الأسرة الصحفية.

احتفالية نقابة الصحفيين بالأم المثالية 

وأكدت خلال الاحتفالية أن  الاحتفال هذا العام بشهر المرأة يتزامن مع عيد الأم، فكل عام وكل امرأة أم وأخت زوج وابنة بكل خير فكل عبارات الشكر والثناء لن توفيهن حقهن حتى لو احتفلنا بهن كل يوم مقدمه  التحية  الفلسطينيات عضوات اتحاد المرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية.

وأشارت أن الاحتفال اليوم يحتفي بالفضليات صاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية، فكل تحيه  لكل عظيمات مصر حرب الصحفيات ولكل امرأة اختارت أن تكون السند، والحصن المنيع ومصدر الأمن والأمان والاستقرار.

تكريم الصحفيات من الأمهات المثاليات 

ووجهت  التقدير  لصانعة الرجال، والعظماء، والأبطال، ولمن أهدت الوطن فلذة كبدها شهيدا ضحى بروحه ودمائه الزكية فداء لوطنه، ودفاعا عن أرضه وعرضه، والتقدير للمرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والنضال فهي صانعة المناضل والشهداء، حرب الصحفيات الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن لعمليات قتل ممنهجة في أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، ومازلن يقدمن نموذجا يحتذى به في القيام بواجبهن المهني، وإصرارهن على نشر معاناة شعبهن الصامد تحت الاحتلال، والحصار بالكلمة والصورة.

وكرمت  لجنة المرأة بتكريم النماذج العظيمة من حولنا وكلهن عظيمات ويستحقون كل تقدير واحترام.


ووجهت الدعوة لجميع المؤسسات الصحفية لاختيار نموذج من كل مؤسسة مشهود لها بالعطاء والتضحية والسمعة الطيبة بين زملائها فأرسلت لنا هذا العام 20 مؤسسة صحفية ترشيحها في خطاب رسمي به حيثيات الاختيار دون أي تدخل من اللجنة

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احتفالية الأم المثالية بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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