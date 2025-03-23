دوري الأمم الأوروبية، تأهل تركيا وصربيا واليونان للقسم الأول

تأهلت منتخبات تركيا واليونان وصربيا للقسم الأول في مرحلة المجموعات بالنسخة المقبلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفازت تركيا 3 / صفر على مضيفتها المجر، واليونان على مضيفتها إسكتلندا بالنتيجة نفسها، بينما انتصرت صربيا 2 / صفر على ضيفتها النمسا، اليوم الأحد، في إياب ملحق الصعود والهبوط للمسابقة القارية.

فوز تركيا على المجر

في العاصمة المجرية بودابست، افتتح هاكان تشالهان أوجلو التسجيل للمنتخب التركي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف زميلاه أردا جولر وعبدالكريم بارداكسي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 39 و90 على الترتيب.

بتلك النتيجة، كرر المنتخب التركي تفوقه على نظيره المجري، بعدما تغلب عليه 3 / 1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، ليأتي صعوده عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه 6 / 1 في إجمالي المباراتين.

تغلب اليونان على اسكتلندا

واقتنص منتخب اليونان انتصارا ثمينا 3 / صفر على مضيفه منتخب إسكتلندا، ليحجز مقعده في القسم الأول، بعدما تمكن من تعويض خسارته صفر / 1 في لقاء الذهاب على ملعبه أمام منافسه.

وافتتح جيانيس كونستانتسلياس التسجيل لمنتخب اليونان في الدقيقة 21، وسجل زميلاه كونستانتينوس كاريتساس وكريستوس تزوليس الهدفين الثاني والثالث للفريق الضيف في الدقيقتين 42 و46 على الترتيب.

انتصار صربيا على النمسا

ولحق منتخب صربيا بركب المتأهلين للقسم الأول في البطولة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه المنتخب النمساوي، علما بأن مباراة الذهاب، التي أقيمت بين المنتخبين في فيينا، انتهت بالتعادل 1 / 1 الأسبوع الماضي ليفوز بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين.

وأحرز نيمانيا ماكسيموفيتش الهدف الأول لصربيا في الدقيقة 56، وتضاعفت معاناة منتخب النمسا، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيرنوت تراونر في الدقيقة 68.

واستغل المنتخب الصربي النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 90

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.