الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

خبير أثري يوضح أسباب ظهور حيوان الوشق على جدران المعابد والمناطق الأثرية

حيوان الوشق
حيوان الوشق

أكد الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر إن الوشق هو إحدى فصائل القطط البرية، حيث كان له إسم آخر وهو النمر الصغير نظرا لشراسته، حيث كان المصريين القدماء يهتمون به في عصرهم.

أهمية حيوان الوشق عند المصري القديم

وأضاف الخبير الأثري أن الوشق هو من الثدييات آكلة اللحوم، لكن في الكثير من الأحيان يتغذى على النباتات، كما أنه يفضل أكل الثدييات والزواحف والثعابين، وذلك عند وصوله لحالة الجوع الشديد، وهذا وكان لـ"لوشق" مكانة كبيرة في الحضارة المصرية القديمة، فقد ظهر على الكثير من التماثيل، كما تم نحته أيضا، وأشارت المنحوتات أن الوشق كان دوره هو حراسة مقابر المصريين القدماء.

تقديس المصري القديم لحيوان الوشق

وأشار عامر إلي أن حيوان الوشق كان حيوانا مقدسا ويحظى بإحترام المصريين القدماء، هذا وقد صورته النقوش كحيوان محارب يواجه الأفاعي ويقطع رأس الفوضى عند شجرة الإيشد المرتبطة بالحياة والخلود، وكان يمثل رمزا للقوة والذكاء في الحضارة المصرية القديمة.

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