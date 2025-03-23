الأحد 23 مارس 2025
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تنظيم رائع وأجواء أوروبية في ختام الدورة الرمضانية بـ شنشور المنوفية (صور)

نهائي دورة شنشور
نهائي دورة شنشور الرمضانية

شهدت قرية شنشور مركز أشمون بمحافظة المنوفية ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي أقيمت وسط أجواء حماسية وتنظيم مميز، حيث تُوّج فريق "شروة حسن" بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق "شباب الكفر" بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وجاءت المباراة النهائية مثيرة وحماسية وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب، إلى جانب حضور لافت لعدد من كبار الشخصيات في محافظة المنوفية، ما أضفى طابعًا رسميًا ومميزًا على ختام الدورة.

أقيمت الدورة بتنظيم كابتن حلمي عادل دخان نائب رئيس مجلس الإدارة، وتحت إشراف الكابتن أيمن حشيش رئيس مجلس الإدارة، حيث شهدت إشادة واسعة من الجميع لما اتسمت به من انضباط وتنظيم عالي المستوى، لتُختتم الدورة بنجاح كبير يعكس روح رمضان الرياضية والاجتماعية في القرية.

قائمة فريق شروة حسن

أحمد سعيد الشاذلي

عبوده هاني لاعب الترسانة

أحمد أشرف

عبده عماد

حسام صلاح

عبد الله مجدي

عبد الله مجدي فايد

محمد أسامه صنقر

بلال إيهاب

عبده عبد الله

عبد الرحمن نجاح قرطي لاعب سرس العليان. 

حلمي عادل دخان منظم دورة شنشور الرمضانية
حلمي عادل دخان منظم دورة شنشور الرمضانية

قائمة فريق شباب الكفر

مهند سلامة

مؤمن عرفان موسى

محمد سمير الفخراني

أحمد وائل فاروق حشيش

أشرف مدحت النوبي

أحمد أيمن عافيه

حسام هشام

إسلام الجمال

الجوائز الفردية في بطولة شنشور الرمضانية

وحصل عبد الرحمن نجاح قرطي لاعب غزل شبين السابق وسرس الليان الحالي على جائزة هداف البطولة برصيد 16 هدفا، كما قدم اللاعب مستويات مميزة في البطولة.

وحصل محمد سمير الفخراني (سماره) على جائزة أفضل حارس في البطولة لما قدمه من تصديات رائعة.

فيما حصل محمد أسامه (صنقر) على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصل مؤمن محمد كمال دخان على جائزة أفضل أخلاق

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