الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

جائزة جديدة لدعم التميز في الإدارة المحلية وهذه شروط الترشح

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم

في خطوة جديدة لدعم التميز والإبداع في منظومة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة "جدير"، والتي تهدف إلى تحفيز الموارد البشرية المتميزة، وتعزيز الأداء الفعّال داخل مختلف قطاعات الإدارة المحلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، أن الجائزة تستهدف نشر ثقافة التميز الإداري، والاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الخدمات، مع تعميم الممارسات الناجحة في مختلف المحافظات، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.

الفئات المستهدفة وشروط الترشح

تستهدف الجائزة عددًا من الفئات داخل منظومة الإدارة المحلية، وتشمل:

سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين.

رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم.

رؤساء الوحدات المحلية القروية.

الموظفون المتميزون في مختلف القطاعات.


وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الجائزة ستخضع لمعايير دقيقة في التقييم، لضمان اختيار النماذج الأكثر تميزًا، على أن يتم الإعلان عن شروط الترشح وتفاصيل التقييم خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحفيز العاملين بالقطاع الحكومي على الإبداع والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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