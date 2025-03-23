الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

فريق الزمالك يصل استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بتروجت

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى الاستاد، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها اليوم الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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