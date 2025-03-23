الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

على غرار المطرية، أبناء نجع سعيد بقنا ينظمون مأدبة إفطار بطول الشارع (فيديو)

مأدبة إفطار بقنا
مأدبة إفطار بقنا

 

نظم شباب منطقة نجع سعيد، بمحافظة قنا مائدة إفطار بطول الشارع وقدموا عددا من الوجبات المغلفة لمستشفيات المحافظة وعدد من المناطق الأكثر احتياجا.

وكانت أجواء الاحتفالات سيطرت على شباب نجع سعيد خلال خلال مشاركتهم في تجهيزات الإفطار للسنة الرابعة على التوالي.

وأبدع عدد من الشباب في الغناء بعدد من أغاني شهر رمضان المبارك ومنها “أهلا رمضان”، و"صلاة الزين على نبينا".

فيما دخل شباب آخرون في وصلة هتاف، احتفالا باستمرار إقامة حفل الإفطار السنوي للسنة الرابعة في 23 رمضان.

وكانت منطقة نجع سعيد بمدينة قنا، شهدت استعدادات مكثفة من قبل الأهالي لتجهيز الإفطار السنوي الجماعي لجميع أهالي المنطقة في أكبر مائدة إفطار للسنة الرابعة على التوالي. 

وافترش أهالي النجع على طول الشارع المائدة مع تجهيزها بالأساسيات، مع انشغال الشباب في وضع اللمسات الأخيرة على الطعام والعصائر.

جدير بالذكر، أن أهالي نجع سعيد يجتمعون سنويًا لإحياء تقليد الإفطار الجماعي الذي بات معلمًا من معالم الشهر الكريم، وتنطلق هذه الفعالية في منتصف رمضان، حيث تُفرش الموائد في الشوارع ويتشارك الصغير والكبير في إعداد وجبة الإفطار.

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