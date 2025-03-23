تصفيات كأس العالم، أوباميانج يقود الجابون لفوز صعب على كينيا

حقق منتخب الجابون فوزا صعبا على نظيره كينيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أهداف مباراة الجابون وكينيا

سجل ثنائية الجابون النجم إيميريك أوباميانج 16 و52، فيما سجل مايكل أولونجا هدف كينيا في الدقيقة 62.

ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات أمم أفريقيا

مصر تفوز على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

فيما حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة الجولة السادسة أمام نظيره منتخب سيراليون.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

هدفا مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

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