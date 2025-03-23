ما هي أسباب إقالة مدير مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية؟ رد حاسم من الدكتور محمد فاروق

كانت آخر قرارات الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، والذي تم إقالته بعد زيارة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية، بتسليم جثة فلسطيني الجنسية لذويه، بعد أن جرى احتجازها بسبب مديونية تصل لـ٣٠٠ الف جنيه.

وجاء قرار مدير المستشفي بعد أن توصل بجهد شخصي مع وزارة الصحة والقنصلية الفلسطينية لتسوية المديونية عليه، بعد أن جري علاجه بالمستشفى على مدار أكثر من شهرين.

ونفي الدكتور محمد فاروق أن يكون قرار إقالته بسبب أزمة جثة الشخص الفلسطيني، خاصة وأنه أنهى المشكلة، وأرجاءت أسرته تسلم الجثة.

كما رفض التعليق على بيان محافظ الإسكندرية بإقالته عقب جولة مفاجئة له داخل المستشفى.

وروى فاروق، تفاصيل الأزمة الخاصة بجثة فلسطيني الجنسية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس يوك يظهر فيه مجموعة من السيدات يناشدن الجهات المختصة بتسليم جثمان والدهن المتوفى، مع اتهام المستشفى باحتجازه لحين سداد مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف جنيه.

وأوضح فاروق؛ اليوم أن المريض "ج.س" فلسطيني الجنسية مقيم في مصر منذ سنوات طويلة، ومعروف لدى القنصلية الفلسطينية.

وأضاف أن المريض متزوج من مصرية ولديه أبناء يحمل بعضهم الجنسية المصرية، والمريض دخل المستشفى في 31 ديسمبر 2024، أي قبل حوالي شهرين ونصف الشهر، حيث تم إبلاغ أسرته بضرورة دفع تكاليف العلاج نقدًا لعدم شمول حالته بقوانين العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي؛ وفي بداية الأمر سدد المريض مبلغ 2000 جنيه، بينما ساهمت إحدى الجمعيات الخيرية بسداد جزء من التكاليف لاحقًا بقيمة 35 ألفا و600 جنيه.

وأكد فاروق، ان المستشفى تابع لوزارة الصحة؛ وفترة العلاج الطويلة أدت إلى تراكم الديون وهي أموال عامة، كما أن القنصلية الفلسطينية لم تتوان عن تقديم المساعدة وبذلت كل ما في وسعها لدعم أسرة الحالة كما تدخلت لمطالبة الأسرة باستكمال بعض الإجراءات الرسمية لتخفيف الأعباء، إلا أن أفراد الأسرة لم ينهوا هذه الأوراق التي تتطلب السفر إلى القاهرة بالتنسيق مع القنصلية، مما تسبب في ارتفاع المبلغ المتراكم ليصل إلى حوالي 300 ألف جنيه.

وأشار فاروق إلى أن الأسرة تقاعست على مدار شهرين عن إنهاء الإجراءات المستندية اللازمة، وبدلًا من ذلك، لجأت إلى تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مجتزأ وغير حقيقي. وأكد أن كافة الجهات، بما فيها القنصلية الفلسطينية، بذلت جهودًا كبيرة لتقديم الدعم وحل الأزمة.

وشدد فاروق على أنه تدخّل شخصيًا لحل الموقف، حيث تواصل مع الجهات المختصة بوزارة الصحة والجهات ذات الصلة بالقنصلية الفلسطينية لتسوية مديونية الحالة، مما ساهم في تسريع إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن الأسرة أُبلغت رسميًا بإمكانية استلام الجثمان، إلا أنها طلبت تأجيل الاستلام حتى اليوم؛ وبناءً على ذلك طلب المستشفى من الأسرة التوقيع على إقرار يُحملهم مسؤولية تأخير الاستلام، حفاظًا على الإجراءات القانونية.

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