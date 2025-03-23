الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

صرف 750 جنيها منحة للعاملين بالمترو والسكك الحديدية في عيد الفطر

وزير النقل
وزير النقل

تلقت الهيئة القومية للسكك الحديد موافقة وزير النقل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقدرة بنحو 750 جنيها لكل عامل 

 

وأكد وزير النقل على أهمية التنسيق بين طوائف التشغيل خلال الفترة القادمة لضمان تواجد طاقة مناسبة من العمال  بمواقع العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 

 وشدد  الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة القادمة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، مؤكدا أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل  التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

وكانت النقابة  العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو قد تقدمت بطلب إلى وزير النقل لصرف منحة للعاملين بمناسبة عيد الفطر. 

 

درجات الأمان

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ أقصى درجات الأمان لضمان سلامة التشغيل.

 

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