ضبط 90 كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى سوهاج

تمكن أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، بالاشتراك مع ادارة التموين بندر سوهاج من ضبط 90 كيلو ملوحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.



وأكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم حفاظا على صحة المواطن .



جاء ذلك خلال حملة مكبرة اليوم الأحد قادها الدكتور ريمون فايز والدكتورعلى فراج والدكتور محمود مرتضى أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج بالاشتراك مع إدارة التموين بندر سوهاج على محلات الأسماك المملحة والمدخنة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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