النواب يلزم مزاولي المهن الطبية الاشتراك بصندوق المسئولية الطبية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تتضمن سريان القانون، وكذلك إلزام مزاولي المهن الطبية في الصندوق المزمع إنشاءه وفقا للتشريع الجديد.

تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

إلزام مزاولي المهن الطبية في الاشتراك بالصندوق خلال 6 أشهر

كما وافق النواب على المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

إصدار القرارات اللازمة لقانون المسئولية الطبية خلال 6 أشهر

ووافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق كذلك على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

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