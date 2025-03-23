تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "قُطرها نصف متر وعمق 4 أمتار"، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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