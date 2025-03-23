الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة احداث عاهة مستديمة والتسبب في اصابة جاره بعجز في عينه بمنطقة المرج.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ع.ا عامل ضرب المجني عليه ج م سائق توك توك وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بواسطة سلاح أبيض مطواه وتسبب في أحدث عاهة مستديمة بالبصر للعين اليسري الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وعلي  النحو المبين بالتحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل متهم بالتشاجر مع جاره وإصابته بعاهة مستديمة.

وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة المرج النيابة العامة

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