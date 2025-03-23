الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

هل تنهي السعودية عقدة اليابان في تصفيات كأس العالم؟

منتخب اليابان، فيتو
منتخب اليابان، فيتو

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة مضيفه الياباني، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، المؤهلة لكأس العالم 2026.

السعودية تسعى لكسر عقدة البابان

وتُقام المباراة على ملعب سايتاما في اليابان، حيث يسعى "الأخضر" لتحقيق انتصار تاريخي، يعزز حظوظه في التأهل للمونديال، إضافة إلى كسر العقدة، والفوز على "الساموراي" لأول مرة في عقر داره.

وتاريخيًا، التقى العملاقان 17 مرة، تفوق خلالها المنتخب الياباني بـ11 انتصارًا، مقابل 5 للسعودية، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وجاءت جميع انتصارات المنتخب السعودي أمام "الساموراي"، خارج الأراضي اليابانية، وكان أولها في دورة الألعاب الآسيوية عام 1990 ببكين، حيث فاز "الأخضر" 2-0.

وفي تصفيات كأس آسيا 2007، تغلب المنتخب السعودي على اليابان 1-0 في جدة، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2، في نصف نهائي كأس آسيا 2007، بمدينة هانوي الفيتنامية.

كما تفوق "الأخضر" على اليابان 1-0، في تصفيات مونديال 2018 بجدة، وكرر الفوز بنفس النتيجة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في المكان ذاته.

وأحرزت السعودية 13 هدفًا في شباك اليابان، بينما استقبلت 27 هدفًا، في المواجهات الـ17 التي جمعت الفريقين.

ويتصدر ياسر القحطاني ومالك معاذ قائمة هدافي السعودية، في المواجهات المباشرة مع اليابان، بهدفين لكل منهما.

وبعد مرور 7 جولات من التصفيات، يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، بينما تتصدر اليابان الترتيب بـ19 نقطة، وضمنت تأهلها رسميًا.

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