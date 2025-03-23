الحبس عامين لسيدة بتهمة سرقة شقة في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة خادمة متهمة بسرقة مصوغات ومجوهرات من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالحبس عامين.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من سيدة تفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقتها بدائرة القسم وتتهم خادمتها بانها وراء ارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء سرقة الشقة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن 4 غوايش ذهبية وخاتمين واسورة ذهبية - مبلغ مالي مجهولين المصدر.

وبسؤالها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من شقة (ربة منزل "تعمل لديها") بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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