الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

بيسيرو يحدد برنامج الزمالك قبل لقاء بتروجيت

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

حدد البرتغالي بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرابعة عصرا موعدا لالقاء المحاضرة الفنية على اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعلن بيسيرو في المحاضرة عن التشكيل الرسمي للقاء ثم التوجه لملعب المباراة في الثامنة مساء لخوض اللقاء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجيت، المقرر لها اليوم الأحد في ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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