أنوارك هلت على الدنيا.. أغاني العيد بتوقيع أم كلثوم وأسمهان وصفاء أبو السعود وياسمين الخيام ونور الهدي.. لكل أغنية قصة وحدوتة

أغانى العيد تعبير عن الفرحة والبهجة، وقد عاشت أغانى العيد فى وجدان المصريين منذ غنت أم كلثوم "يا ليلة العيد"عام 1940، حتى أصبحت إعلان قدوم العيد وستظل عبر الأجيال هى الكلمات المميزة للاحتفال بالعيد فى حياة المصريين بل الأمة العربية بأسرها لما تحمله من معان وموسيقى معبرة حتى أصبحت من علامات العيد فى مصر.

وقصة هذه الأغنية تبدأ عندما سمعت أم كلثوم من البائعين فى الشوارع يقولون عبارة (ياليلة العيد آنستينا) فطلبت من الملحن زكريا أحمد أغنية جديدة تمثل الفرحة بالعيد واقترحت عليه الجملة التى سمعتها، واستعان زكريا أحمد بالزجال بيرم التونسى فى كتابة الأغنية فكتب أول كوبليه ثم أصابه المرض فأكمل كتابتها أحمد رامى ولحنها رياض السنباطى باسم "الليلة عيد ع الدنيا سعيد" وكانت الأغنية إحدى أغنيات فيلم "دنانير" ثم غنتها أم كلثوم فى حفلة النادى الأعلى احتفالا بالعيد وسمعها الملك فاروق الذى حضر الحفل فأضافت أم كلثوم من عندها عبارة "يعيش فاروق ويتهنى ونحيى له ليالى العيد" وصافحها فاروق وأنعم عليها بـ نيشان الكمال.

تقول كلمات الأغنية: ياليلة العيد آنستينا.. وجددت الأمل فينا.. ياليلة العيد / هلالك هل لعنينا.. فرحناله وغنينا / وقلنا السعد حايجينا.. على قدومك..يا ليلة العيد جمعت الانس ع الخلان..ودار الكاس ع الندمان / وغنى الطير ع الأغصان.. يحيى الفجر ليلة العيد.

تأتى فى المرتبة الثانية فى الشهرة بعد أغنية ياليلة العيد أنستينا أغنية "أهلا بالعيد" التى غنتها صفاء أبو السعود وأصبحت وكأنها النشيد الرسمي لأعيادنا يرددها ويحفظها الكبار والصغار، منذ بداية الثمانينيات، لتصبح رمزًا للعيد، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.

والموسيقار جمال سلامة هو صاحب فكرة أغنية "أهلا بالعيد" احتفالا ببهجة الأعياد ويعلق على هذه الأغنية ويقول: كنت أسمع دايما أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم، وكانت الأغنية الوحيدة التى تتردد فى العيد، وكنت أرى أنها مخصصة للكبار، وسألت نفسى لماذا لا يوجد أغنية للأطفال عن العيد، وكان أمنيتى أعمل حاجة عن العيد للأطفال.

فذهبت لصديق عمرى الشاعر عبد الوهاب محمد وأعطيته مطلع الأغنية "أهلا أهلا بالعيد" وطلبت منه استكمال الاغنية على تلك الكلمات، واتصلت بصفاء أبو السعود وكانت ساعتها أشهر مطربة تغنى أغنيات الأطفال، وكانت تجمعنا زمالة أثناء الدراسة فى الكونسرفتوار، لكنها قالت إنها أغنية خفيفة جدا عليها، وترددت، فقلت لها دى حاتنجح وتكسر الدنيا، فوافقت، ثم اتصلت بالمخرج التليفزيونى شكرى أبو عميرة لتصوير الأغنية فكانت أول تصوير للفيديو كليب في التليفزيون.

قام بتصويرها شكرى أبو عميرة بين حديقتي الأورمان والحيوان، وبعض المشاهد صورها فى برج القاهرة، وعلى العربة الحنطور مع البالونات لتخرج الأجواء واقعية ومعبرة، وتم إنجاز الأغنية خلال 15 يوما وحصلت على أكثر من جائزة عالمية، وكرم عنها أبو عميرة كأفضل مخرج، وأصبحت أغنية الأطفال الرسمية فى العيد بمصر وباقى الدول العربية، بعد أن حققت نجاحا مدويا فى وقت قياسى.

يقول شكرى أبو عميرة تعليقا على اغنية "أهلا بالعيد ": تربطنى بالشاعر عبد الوهاب محمد صداقة قديمة وكذلك جمال سلامة وصفاء أبو السعود التى أعرفها من ماما سميحة إلى جانب صداقة عائلية، وفى يوم كلمنى جمال سلامة وقالى نتقابل ضرورى، وعنده قابلت عبد الوهاب محمد وعرض عليا كلمات الأغنية، فقلت له أنا لن أصورها فى ستديو وحاستغل فى تصويرها كاميرا الأخبار فى التليفزيون وأحضرت مهندس صوت وسينمائى، وكانت صفاء متحمسة جدا واخترت معها الفساتين وأخذنا يومين فقط للتصوير، واستعنا بأطفال من مدرسة فى المعادى، ودخلت الأغنية مهرجانات وأخذت الجائزة الأولى وأصبحت النشيد الرسمى للأعياد.

أما أغنية "هل هلال العيد" كتبها أبو السعود الابيارى وغناء المطربة نور الهدى، من كلمات بيرم التونسى وألحان فريد الأطرش، من فيلم "عايزة أتجوز"، إخراج أحمد بدرخان عام 1952، وقد غناها فريد الأطرش وسجلها بصوته عام 1949 قبل عرض الفيلم بثلاث سنوات، تقول كلمات الأغنية: هل هلال العيد على الإسلام سعيد

هـل هلاله علينا مبارك شاكر فضل الله تبارك

متّعنا ياهلال بأنوارك واطلع فوق وزيد

هل هلال العيد علينا مالي الدنيا فرحة وزينة

وفيه البشرى لكل مدينة جاية في كل بريد

طوف ياهلال علينا ودور واملا العين جمال ونور

واملا القلب هنا وسرور بأكتر ما بتريد

هل على الإسلام يحمل ألف سلام

ومن العام للعام يجي بنصر جديد.

وقدمت ياسمين الخيام أغنية “الليلة دى عيد“ في أحد احتفالات العيد عام 1981 كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت وهى من أجمل أغاني الثمانينات للاحتفال بالأعياد فيها عبارة ”الليلة عيد الليلة دي عيد” تكررها ياسمين الخيام عدة مرات تقول فيها: زي الليلة دي كان الكلام أول كلام في عنينا.. زي الليلة دي كان السلام بقلوبنا مش بإدينا.. زي الليلة دي الكون فرح.. فرح بعده مفيش كده/ شوفوا الزهور شوفوا الطيور كانت زمان حلوين كده.. شوفوا السما شوفوا النجوم كانت زمان بالشكل ده/ عيدنا صباحه ابتسم للحب والأفراح والسعد وعد يا قلبي وانت مسانا صباح / وانت عيدي وعيد ميلادي.. من الليلة دي الليلة عيد.

أيضًا من بين أغنيات الأعياد التى لاقت رواجًا عند المستمعين فى مصر والوطن العربي أهلا بالعيد والتى قدمها الثلاثى المرح يقولوا فيها: أنوارك هلت ع الدنيا وطلت ما أحلاها يا عيد وقلوبنا اتهنت م الفرحة وغنت لك أحلى نشيد.. أهلا بالعيد أهلًا أهلًا.

وأغنية “فى نورك ياهلال العيد ” التى كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم بكلماته العذبة الشجية وغناها على عوده الشيخ إمام عيسى ويقول فيها: فى نورك يا هلال العيد يطير بينا.. أعوام على الأحلام يودينا نمد جسور..نعدى بحور مغطية فى مركب نور عليه الحور مراكبية.

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