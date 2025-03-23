الأحد 23 مارس 2025
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سياسة

عبد الحليم علام يعلن عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

أوضح عبد الحليم علام، نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمدًا بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.


موعد زيادة معاش المحامين 

وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».

 

منحة استثنائية للمحامين 

ويذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرر صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لمستحقي المعاشات.

منحة استثنائية للمحامين 

وقال علام: “بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع المستحقين للمعاشات بواقع (خمسمائة جنيها).

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