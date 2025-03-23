محمد التاجي لـ"خط أحمر": الفن غدار وراضٍ تماما عن اختياراتي وحياتي

أكد الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان القدير عبد الوارث عسر، أنه لا يشعر بالندم على أي قرار اتخذه في حياته، موضحًا: "لو عاد بي الزمن، لن أغيّر شيئًا، فكل ما حدث مكتوب ومقدر، وأنا راضٍ تمامًا عن حياتي، والحمد لله."

وعند سؤاله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عما إذا كان الفن غدارًا، أجاب بكل وضوح: "نعم.، أما عن الشللية في الوسط الفني، فقد أشار إلى أنه لم يكن جزءًا من أي مجموعة أو دائرة مغلقة، قائلًا: لم يكن لديّ شلة، ومع ذلك، الحمد لله، أنا مطلوب في الأعمال الفنية."

كما علّق التاجي على ظاهرة دخول البلوجرز واليوتيوبرز إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لا يعلم من يقصدون تحديدًا، لكنه يرى أن أي شخص يبتعد عن الأخلاق "يجب أن يبتعد عن الفن". وأضاف مستنكرًا: "سمعنا مؤخرًا عن شخصيات غير مؤهلة تخوض تجربة التمثيل، من بينهم شخصية خرجت من قضية قانونية وظهرت في فيديو مع مخرج سينمائي بارز، وهو أحد تلاميذ المخرج الكبير يوسف شاهين."





في هذا السياق قال الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان القدير عبد الوارث عسر، إن الفن غدار أما عن الشللية في الوسط الفني، فقد أشار إلى أنه لم يكن جزءًا من أي مجموعة أو دائرة مغلقة، قائلًا: لم يكن لديّ شلة، ومع ذلك، الحمد لله، أنا مطلوب في الأعمال الفنية."

وأكد، أنه لا يشعر بالندم على أي قرار اتخذه في حياته، موضحًا: "لو عاد بي الزمن، لن أغيّر شيئًا، فكل ما حدث مكتوب ومقدر، وأنا راضٍ تمامًا عن حياتي، والحمد لله."

علي الجانب الاخر أكد الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، أن الوسط الفني لا يعتمد على النميمة والحياة الشخصية للفنانين بقدر ما يقوم بذلك الوسط الصحفي، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين يسعون لإيقاع الفنانين في الأخطاء بأي شكل ممكن.

وعند سؤاله إن كان قد تعرض لمثل هذه المواقف، أجاب قائلا:" نعم، تعرّضت لذلك كثيرًا، حتى أن أحد الأشخاص قام بتحويلي إلى النائب العام!".

وأضاف التاجي أن البعض حاول تصنيفه دينيًا، وقال: "هناك من اعتبرني من التيار السلفي لمجرد أنني أتمسك بالقيم والأخلاقيات. الأستاذ صلاح منتصر كتب عني إنني سلفي وأتلقى أموالًا من السلفيين! لكن الحقيقة أنني فقط إنسان يخاف الله ويتمسك بالمبادئ، فالضمير والأخلاق هما الأساس في أي مهنة، وليس في الفن فقط."

وتابع موضحًا التناقضات التي واجهها: بينما هناك من وصفني بالسلفي، هناك آخرون اعتبروني العكس تمامًا! المهم بالنسبة لي أنني أتمسك بديني وقيمي، وهذا هو دستوري في الحياة."



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