استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم، تشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا خلال شهر رمضان، ويعتبر الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر الكريم، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

سعر كيلو الأرز اليوم الاربعاء

وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز عروض على الأرز لتتراوح الأسعار بين 26 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز اليوم

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16800-17700 جنيه للطن.

سعر طن الشعير العريض يتراوح بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز

أسعار الأرز اليوم

سعر أرز مصري “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

سعر أرز أبيض “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

أسعار الأرز

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

أسعار الأرز

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، ولن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.