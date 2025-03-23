المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء 3 أفرع لجامعة الإسكندرية بالخارج

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

المجلس الأعلى للجامعات يوافق علي إنشاء 3 أفرع لجامعة الإسكندرية بالخارج

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.



وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه، مؤكدًا أهمية دور المجلس ولجان القطاع المختلفة التي تضم قامات علمية كبيرة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقا للتطور العالمي، لضمان تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

وجه الوزير بتكثيف جهود التوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي على كافة المستويات، من خلال عقد الندوات واستضافة الرموز الوطنية في كافة المجالات لتنمية وعي الطلاب بهذه التحديات.



ووجه الوزير أيضًا باهتمام الجامعات بالأنشطة الفنية والثقافية بين طلاب الجامعات، والتوسع في المسابقات الطلابية التي تهتم بالإنتاج الفني للطلاب على مستوى المسرحيات والفيديوهات والعروض الفنية وتنمية الحس الفني للطلاب، وتقديم هذه المواهب للمجتمع، من خلال تنظيم عروض لهذه الأعمال داخل وخارج الجامعات.



كما وجه الوزير، بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات في التخصصات المعنية، بهدف تقديم خبراتها للهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير الدراما والإعلام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستفادة من أساتذة الجامعات في تطوير المحتوى الإعلامي والدرامي.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، تنفيذًا لأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتشجيعًا للابتكار والبحث العلمي لمواجهة التحديات التنموية، فضلًا عن دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، والاهتمام بالأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، يكون لها مردود اقتصادي على المجتمع؛ لخدمة الاحتياجات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما أثنى الوزير على إدراج 19 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2025، ووجه بضرورة استمرار دعم الباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات الدولية المرموقة، بما يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا.

واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس الجاري، ومنها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما في ذلك إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، ورفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية لعدد من الجامعات، بالإضافة إلى استعراض الرؤية المستقبلية لمؤسسات التعليم الجامعي، ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد "مستشفى 500 500"، ومعدلات الإنجاز بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور نتائج زيارته إلى الجمهورية التونسية، حيث شارك في الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والتونسية، كما شارك في الدورة الثالثة للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بعنوان "التمويل المبتكر.. اقتصاد مزدهر".

وترأس الدكتور أيمن عاشور اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، وتمت الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

كما عقد وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية؛ لبحث استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وعقد الدكتور أيمن عاشور، اجتماعين مع سفير فرنسا بالقاهرة؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الطرفين؛ بهدف تطوير التعليم العالي في مصر وفقًا لأحدث النظم العالمية، وكذلك لمتابعة تحضيرات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وترأس الدكتور أيمن عاشور، الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية، وتم اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور، الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية، وتم اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فروع للجامعة في كل من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول اجتماعات مجموعة "بريكس" للتعليم، وانضمام 20 جامعة مصرية إلى شبكة "بريكس" للتعليم العالي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيراتها في دول المجموعة.

وناقش المجلس أوجه الدعم والتيسيرات والخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعات المصرية لأسر شهداء العاملين بالمجال الطبي.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، ومراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على أن يكون الامتحان التكميلي لمادة الأحياء المقررة على طلاب الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، موحد ومركزي وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما وافق المجلس على ضم بيانات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة وأفرع الجامعات الدولية، إلى برنامج التقارير الإحصائية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في إمداد الجهات المختصة ومتخذي القرارات ببيانات حديثة ودقيقة عن الجامعات.

واعتمد المجلس قرار مجلس جامعة جنوب الوادي، بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فدان بحدائق العاصمة، لإنشاء حرم جامعي لجامعة حلوان، على أن يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، تم التقاط صورة جماعية تذكارية لأعضاء المجلس، احتفالًا باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه.

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