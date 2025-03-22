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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 2025.3.22

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب  في السوق القطري اليوم  22-3-2025، استقرارا في جميع الأعيرة خلال  التعاملات المسائية فى تعاملات  السبت، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك  باعتبار الذهب أهم الملاذات الآمنة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 309 ريال 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 265 ريال 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 353 ريال

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 2476 ريال

توقعات بارتفاع أسعار الذهب العالمية 

تسود توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى الفترة المقبلة داخل البورصات والأسواق خاصة بعدما حقق الذهب مكاسب تصل إلى 15% منذ بداية العام.

وتوقع رجال الأعمال والبنوك العالمية والاستثمارية والعاملين فى قطاع المشغولات الذهبية، ان تواصل أسعار الذهب ارتفاعها بصورة كبيرة بعد تخطيها حاجز الـ 3000 دولارللأوقية  فى الفترة الحالية.

وارتفعت أونصة الذهب خلال شهر مارس الجارى من 2887 دولار للأونصة الى مستويات 3024 دولار للأوقية فى الوقت الحالى بزيادة تصل إلى 137 دولارا.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقوم فيه البنوك المركزية بتعزيز مشترياتها من الذهب فى العام الجارى خاصة روسيا والصين.

 

 حيث عززت روسيا احتياطياتها من الذهب إلى مستويات قياسية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 217.4 مليار دولار بحلول الأول من مارس 2025، ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا متجاوزة الصين.

 

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