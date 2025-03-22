السبت 22 مارس 2025
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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها غدًا الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

فى خط الدفاع: أحمد محمود، أحمد حسام، محمود حمدي الونش، صلاح الدين مصدق، محمود بنايتج.

في خط الوسط: عبدالله السعيد، محمود عبد الرازق شيكابالا، ناصر ماهر، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة غدًا الأحد في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

 خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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