محافظة الإسكندرية تشارك في ساعة الأرض (صور)

شاركت محافظة الإسكندرية في ساعة الأرض، بإطفاء أنوار الأماكن الحيوية ومن بينها ديوان عام المحافظة والأحياء وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية.

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن مدينة الإسكندرية شاركت مساء اليوم السبت في فعالية "ساعة الأرض Earth Hour" أكبر حدث بيئي عالمي سنوي، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض"، وذلك بإطفاء الإضاءة في الأماكن غير الحيوية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8:30 مساءا حتى 9:30 مساءا، بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن الهدف الرئيسي من فعالية "ساعة الأرض" هو مواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، بالإضافة إلى رفع الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ، والتشجيع على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وأشار إلى أنه تم إطفاء الأنوار بمبنى الديوان العام، وفي كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية.

والجدير بالذكر؛ أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة.

ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا، وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009 حيث تم اطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.