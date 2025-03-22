خبير استراتيجي: السيسي يكسر جميع الخطوط الحمراء مع الغرب

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري الأسبق والخبير الاستراتيجي، إن مصر والحمد لله تقف على أرض صلبة، وأن الأداء الخارجي أكثر من رائع والله يُعين الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأهوال الدولية التي نراها وأن يلهمه الصواب".

خبير عسكري: ربنا يلهم السيسي التوفيق

وأضاف: "ربنا يلهم الرئيس السيسي التوفيق في جزئية أن يعوض الناس عن السنوات الصعبة، وأنا متفائل وهنبدأ في جني ثمار ما تحلمناه في السنوات الماضية".

محمد سمير: الحكومة مطالبة بمضاعفة الاستثمارات

وأوضح أن الحكومة مطالبة بمضاعفة الاستثمارات من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمادي للمواطنين بالتدريج، والعمل على ترشيد الصرف في العملة الصعبة في ظل الحرب الاقتصادية على مصر، وعلينا أن نعمل على ملف ارتفاع قيمة الجنيه لأنه سيحل الكثير من المشاكل، لأن الرئيس السيسي بذل مجهودًا خرافيًا في السنوات الماضية في موضوع المشروعات الكبرى والبنية التحتية، متابعًا: "مصر كسرت كل الخطوط الحمراء مع الغرب فيما يخص مشروعات استراتيجية لم نكن نُقدم عليها، والسنوات الماضية عملت مصر ده واتكلف مبالغ طائلة وهو ما يعود علينا بالنفع خلال السنوات المقبلة".

المتحدث العسكري الأسبق: مصر عظيمة وصامدة أمام محاولات التشويه

ولفت: إلي أن مصر عظيمة، مشيرًا إلى أن العديد من القنوات والتي تُمول بتمويل كبير كانت تعمل على محاولة تشويه صورة مصر، مؤكدًا أنه رغم حالة التشويه إلا أن التقدم للكليات العسكرية زاد جدا، معقبًا: "الناس عندها إيمان بما تفعله مصر".

وأضاف "سمير"، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "المفاوض"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد عز الدين: "طول السنوات الخاصة بالتضحيات من القوات المسلحة في رفح والعريش والشيخ زويد أقسم بالله لم تحدث أي حالة غياب واحدة من الجنود رغم الأخطار".

وتابع: "الأسر المصرية العظيمة عندها الوعي الفطري والحضاري، وكانوا بيشجعوا أولادهم يكونوا موجودين في القتال وطوال الوقت، وده يُفسر قول النبي إن جنود مصر خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم الدين"، منوهًا بأن ما تعرضت له مصر لو تعرضت له دول كبرى لسقطت.

استهداف مصر من أعدائها عبر مفهوم الحرب الهجينة

وتابع: مصر مرت بفترة صعبة لأن أعداء مصر كانوا يستهدفونها بشكل رهيب وبتمويل غير مسبوق وغير نهائي، وهذه الفترة تم تطبيق مفهوم الحرب الهجينة.

وأضاف أن الحرب الهجينة تعني استهداف الدولة من عدة جهات وفي النهاية سقوط الدولة، وكان جزءًا منها الجزء النفسي والحرب الاقتصادية والسيبرانية والمعلوماتية، متابعًا: "الغرب كان عايز يطوع القرار السياسي المصري، خصوصًا وأن الرئيس السيسي بعد توليه الحكم كسر جميع الخطوط الحمراء مع الغرب ورفض تطويع القرار المصري، لكان يتم استهداف مصر من خلال العمليات الإرهابية في رفح والعريش والشيخ زويد".

وأوضح أنه حتى 2017 أغلقت القوات المسلحة 5000 فتحة نفق، والذخائر وعربات الدفع الرباعي وأجهزة الاتصالات كانت مُتقدمة وغير موجودة عند جيوش، وهو ما يؤكد كمية الدعم للإرهابيين.

وتابع: "مصر تحركت بطريقة رائعة واستطاعت أن تخرج من العباءة وتنوع مصادر سلاحها وتنوع علاقاتها مع الدول، كما استطاع خير أجناد الأرض بالتعاون مع الشعب القضاء على الإرهاب وإعلان سيناء خالية من الإرهاب".

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