محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك تقدما ملحوظا فى إنهاء ملف التقنين، أراضي أملاك الدولة وذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير عليهم في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصًا على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم.

زيادة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج

وأوضح المحافظ أنه يتم المتابعة المستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكدًا على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.

محافظ سوهاج مليار و233 مليون جنيه متحصلات ملف التقنين الأرضى

وكشف "سراج" عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم إنجازه حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الموافقات العسكرية ٨٨٤٢ موافقة، وتم التعاقد على ٨٣٩٥ عقدا، وجار التعاقد على ٤٥٠ عقد مؤمن، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية مليار و٢٣٣ مليون جنيه، موجها بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.

وأكد "سراج" أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.