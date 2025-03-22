السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

الجيش المصري، فيتو
الجيش المصري، فيتو

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري الأسبق: إن مصدر القوة عند مصر هو أجهزة جمع وتحليل المعلومات، فمصر لديها أكفأ أجهزة جمع وتحليل المعلومات على مستوى العالم.

قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المفاوض” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عز الدين، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ابن أصيل لأجهزة جمع وتحليل المعلومات، وكان مدير المخابرات الحربية.

أجهزة جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية

وأضاف، أن أجهزة جمع وتحليل المعلومات يكون لديها رؤية استباقية حول وضع العالم على المستوى القريب والمتوسط، والقوات المسلحة لديها رؤية وأسس فيما يتعلق بالتسليح، ومصر كان لديها رؤية استباقية بما يتجه له العالم.

القوة الشاملة لمصر 

وأوضح أن العالم أصبح لا يحترم إلا الأقوياء، والأقوياء بعناصر القوة الشاملة وعلى رأسها القوة العسكرية للتفاوض وفرض الرؤية، منوهًا بأن مصر كان لديها فجوة تسليحية، والرئيس السيسي استطاع أن يلغي الفجوة التسليحية، وأن تكون هناك نظرة في التصنيع العسكري، وقطعت مصر أشواطًا كبيرة، ونوع الرئيس مصادر السلاح على أعلى مستوى، وزادت القدرات للقوات البحرية والجوية وكل القوات.

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مصر العميد محمد سمير السيسي عبدالفتاح السيسى القوات المسلحة القوة الشاملة

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