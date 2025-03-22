السبت 22 مارس 2025
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رياضة

تصفيات كأس العالم، موريتانيا تتعادل مع توجو 2-2

موريتانيا
موريتانيا

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب موريتانيا مع نظيره توجو بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل ثنائية موريتانيا كل من:" أبوبكاري كويتا وعبد الله محمود في الدقائق 52 و58، فيما سجل هدفي توجو تيباولت كليدجي في الدقيقة 4 وكيفن دينكي في الدقيقة 69.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

مصر تفوز على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

فيما حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة الجولة السادسة أمام نظيره منتخب سيراليون.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

هدفا مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

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