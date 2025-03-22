السيسي: الفن كان صناعة وتحول إلى تجارة وأنا خايف على الذوق العام للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور الفن والإعلام فى تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام خاصة في أجيال الشباب.

ووجه الرئيس السيسي بمراجعة ما يقدم على الشاشات من مسلسلات وبرامج.. قائلا: فى الموضوع ده أنا قولت لازم مراجعة لذاتنا كلنا، كان فيه واقع مختلف عن الواقع الموجود حاليا.. الفن كان صنعة وتحول لتجارة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "كانت الدولة المصرية تساهم في صناعة الفن والإعلام ، وكان فيه إنتاج تليفزيوني للدولة، وكان فيه أهداف وضعها أساتذة بالجامعات، والمسئولين اللى فاهمين يعني إيه إعلام ، ويعني إيه علم نفس وعلم اجتماع ويعني إيه مجتمع وصياغته.. وبالتالي كان ينفق عليه".

وتابع الرئيس السيسي: "لما دخلنا فى تطورات خلال الـ30 – 40 سنة اللى فاتوا وبقي تليفزيون الدولة محمل بأعباء مش قادر يقوم بالدور ده.. تحول الموضوع من صناعة إلى تجارة، ومع الوضع فى الاعتبار أنه ممكن يحصل تربح، وتحقيق أرباح لو بقي العمل جيد وأنا خايف على الذوق العام بتاعنا كمصريين..

وقال إن الإعلام له تأثير كبير أوي.. والمسجد والكنيسة لهما تأثير كبير، والمدرسة والأسرة.. والحقيقة أن الـ 4 عناصر متداخلين بشكل كبير اوي وبيأثروا فى بعض.. لو تشددنا في الجامع والكنيسة ينعكس على المجتمع، ولو تطرفنا فى الفن والإعلام ينعكس على المجتمع، وإذا كان التعليم فى المدارس ينعكس على المجتمع، وندخل فى دائرة مفرغة يكون لها تأثير كبير على المجتمع لفترة طويلة".

وتابع الرئيس السيسي: "لا أقصد بالكلمة لما قولت نتوقف عند الموضوع ده.. وإذا كانت بتتكلف 20 – 30 مليار جنيه فإن تأثيرها على مجتمعتنا يتعدي أرقام كبيرة أوي.

وأضاف: لابد من إحداث توازن للأمور، ونرجع الفن لدوره تاني.. وده مش معناه المنع لكن بقول صياغة وتنظيم وده.

كان فيه الأول توازن والآن هناك خلل كبير.. ودي مش وجهة نظر فوقية أو أحادية.. أنا نقلت وجهة نظركم وبيجيلي قياسات رأي ودراسات فى الموضوع كله، تحدثت عن أن الموضوع واخد اتجاه تصاعدي ومحتاجين نراجع نفسنا فيه"

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه عندما تحدث عن الإعلام والفن كان انطلاقا من الخوف على المجتمع

وأضاف الرئيس..كل سيدة من حضراتكم قدامي عندها حكاية وحكاية رائعة جدا لو اتعملت عمل فني من خلال كاتب جيد وإخراج جيد وفريق تمثيل جيد وتكلفة جيدة هيطلع حاجة حلوة وتحقق ربح كمان لأنها حاجة حلوة.

وتابع الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "عاوز أطمنكم إن إحنا لما بنطرح موضوع مايخوفشي حد.. لأنه اللى بيعمل ده هو اللى هيعملوا دلوقتي.. ده الفريق الموجود سواء الكتاب أو المخرجين أو الفنانين.. هنظم الموضوع بشكل أكبر.. والأول كانت صناعة والدولة تنفق عليها وقادرة عليها".

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الرائدة الريفية من خلال التعامل المباشر مع السيدات فى الريف أو غير الريف، مضيفا:"حرصنا على تعظيم دور الرائدة الريفية من أجل تسهيل التواصل فى الموضوعات المختلفة مثل كثرة المواليد والزواج المبكر وغيرها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "هناك تواصل وتغذية عكسية من الرائدات الريفيات والتوصيات التي نحتاج إليها.. وأوجه الشكر لكل رائدة ريفية مصرية نظرا لدورها الكبير، وأن يكون هناك صوت تسمع له يكون مفيدا لها ولأسرتها ولحياتها ومستقبلها وده الدور اللي ندعمه بشكل كبير".

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