رسالة حاسمة من السيسي بشأن تنظيم الفن وحماية المجتمع وقيمه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه عندما تحدث عن الإعلام والفن، فإن ذلك كان انطلاقا من خوفه على المجتمع وقيمه ومبادئه.

وأضاف الرئيس خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: إن كل سيدة من حضراتكم أمامي الآن عندها حكاية وحكاية رائعة جدا لو تحولت إلى عمل فني من خلال كاتب جيد وإخراج جيد وفريق تمثيل جيد وتكلفة جيدة هيطلع حاجة حلوة وتحقق ربح كمان لأنها حاجة حلوة.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "عاوز أطمنكم إن إحنا لما بنطرح موضوع ما يخوفشي حد.. لأنه اللى بيعمل ده هو اللى هيعملوا دلوقتي.. ده الفريق الموجود سواء الكتاب أو المخرج أو الفنان.. هننظم الموضوع بشكل أكبر.. والأول كانت صناعة والدولة تنفق عليها وقادرة عليها".

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