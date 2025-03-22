السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

الغاوي.فيتو
الغاوي.فيتو

بشكل غريب وبدون أي تبرير، لم تعدم عرض أحدث حلقات  مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي بشاشات التليفزيون ومنصة البث الرقمي، مما أشعل استياء جمهور العمل ومستخدمو رواد السوشيال ميديا.

حيث كان من المقرر أن تذاع الحلقة الـ 7 من مسلسل الدراما الشعبي “الغاوي” مساء اليوم السبت  عبر فضائية ON فى تمام الساعة:6:15 مساء، ولكنه تم استبدل عرض حلقة الغاوي بطرح حلقة جديدة من مسلسل «وتقابل حبيب » لياسمين عبد العزيز.

 ويعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء، والإعادة غدا الساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

 

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

 

مسلسل الكبير أوي

وكان قرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء  جديد من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني الجاري وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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