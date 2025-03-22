السبت 22 مارس 2025
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رياضة

ناصر منسي يعود لتشكيل الزمالك الأساسي في مباراة بتروجت

ناصر منسي
ناصر منسي

 يعود ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتشكيل الأبيض الأساسي في مباراة بتروجت المقرر لها غدًا الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ناصر منسي مهاجم الزمالك 

وتواجد ناصر منسي على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة الفريق الماضية أمام الجونة قبل أن يشارك خلال مجريات اللقاء.

وعلمت فيتو أن بيسيرو استقر على الدفع بناصر منسي أساسيا في تشكيل الزمالك أمام بتروجت من أجل تجهيزه لمباريات الدوري المقبلة.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة غدًا الأحد   في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

 خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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